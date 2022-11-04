Bafra'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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SAMSUN(AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Çilhane Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak'ta Oktay B. (19), yanına yaklaşan bir kişi tarafından bacağından bıçakladı.



Yaralı olarak evine giden Oktay B'nin ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Oktay B, adrese giden sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.





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