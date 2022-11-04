Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, Gülyazı Mahallesi'nde N.P'nin (72) ikametine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada, 1 kilo 543,63 gram kubar esrar ele geçirildi, N.P. gözaltına alındı.









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