Samsun'da 7 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli gözaltına alındı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 ayrı hırsızlık olayına karışan ve hakkında 4 hırsızlık nedeniyle yakalama kararı bulunan K.K'yi (25) yakalamak için çalışma başlattı.

Yavuz Selim Mahallesi Harzemşah Sokak'ta görülen şüpheli, polisin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İncelemede, şüphelinin çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 59 suç kaydı bulunduğu belirlendi.





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