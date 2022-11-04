Samsun açıklarında kargo gemisinden denize düşen kişi aranıyor

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SAMSUN (AA) - Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Samsun açıklarında kargo gemisinden denize düşen denizciyi arıyor.

Alınan bilgiye göre, Marshall Adaları bandıralı bir kargo gemisinden 2 Kasım'da Çarşamba ilçesinin 4 mil açığında seyrettiği sırada Ukrayna uyruklu makinist Michael Muravyev denize düştü.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bölgeye giderek arama çalışması başlattı.

Devam eden arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı.





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