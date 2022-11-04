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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Ladik 80. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik konferansta 112 Acil Çağrı Merkezi'nin tanıtımı yapıldı.

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, burada yaptığı konuşmada, çağrı merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesi, sadece acil durumlarda aranması gerektiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı da ülke genelinde yardım talebi ve ihbarların tek çatı altında toplanması amacıyla başlatılan "112 Acil Çağrı Merkezi Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme konferansı düzenlendiğini söyledi.

Sancı, 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtımına ilişkin diğer okullarda da konferanslar düzenleneceğini kaydetti.

Konferans sonunda öğrencilere, üzerinde 112 Acil Çağrı Merkezi yazılı balon dağıtıldı.


- Kaymakam Atar OSB'de fabrika inşaatında incelemelerde bulundu

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımında sona yaklaşılan demir fabrikasında inceleme gerçekleştirdi.

Fabrika çalışanları sohbet ederek talep ve sorunlarını dinleyen Atar, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kavak OSB'nin yatırımcıyı kendisine çeken başta ulaşım olmak üzere pek çok avantajının bulunduğuna işaret eden Atar, "OSB'de faaliyet halinde 35, proje aşamasında 3, yapım aşamasında da 7 fabrika bulunmakta. Fabrikalar, istihdamın artmasına, dolayısıyla göçün durmasına vesile olduğu gibi gerek ilçemizin ve gerekse ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır." dedi.

Kaymakam Atar'a incelemelerinde Kavak kıdemli savcısı Emre Ekinci de eşlik etti.


- Havza Milli Eğitim Müdürlüğünden yatılı eğitim gören öğrenciler için uygulama

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen uygulamada yatılı eğitim gören lise öğrencileri futbol maçı oynuyor.

İlçede okul pansiyonlarında yatılı eğitim gören öğrencilerin motivasyonunu ve sosyalleşmelerini artırmak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve öğretmenlerden oluşan takım, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerden oluşan takımla maç yaptı.

Milli Eğitim takımının 6-3 kazandığı maç sonrası Özdemir ve Sağlam, öğrencilere baklava ikram etti.

Özdemir, gençlerle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Yarınımızın teminatı gençlerimizle hoşça vakit geçirmek, motivasyonlarına katkıda bulunmaktan dolayı mutluyum. Uygulamanın hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Sağlam da uygulama ile öğrencileri pansiyon ortamından çıkarmak ve eğlenirken motivasyonlarına katkı sağlamak istediklerini anlatarak, "Bunu yaparken spor ile öğrencilerimizin sosyalleşmesini, enerji ve streslerini atarken eğlenmelerini hedefledik. Uygulamamızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Maçı Gençlik ve Spor İlçe Müdür Cafer Uzun da izledi.


- Havza'da Organ ve Doku Bağışı Haftası'nda bağış standı açıldı

Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışı standı oluşturuldu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışı standında cuma namazı çıkışında vatandaşlara, görevi personel tarafından organ bağışı, organ nakli, beyin ölümü, organların kimlere nakledilebileceği, kimlerin organ bağışçısı olabileceği, organ bağışının dinen uygunluğu gibi konularda bilgi verilerek broşür dağıtıldı.


- Havza'da KPSS için bir dizi tedbir alındı

Havza Belediyesi tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hafta sonu düzenlenecek KPSS Ortaöğretim için bir dizi tedbir alındı.

KPSS Ortaöğretim öncesi Zabıta ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından araç ve personel görevlendirmesi yapıldı. Ayrıca ilçe merkezinde öğrenci danışma merkezi açılacak. Sınav binaları etrafında bulunan inşaatlarda da sınav süresince çalışmaların durdurulması için inşaat sahiplerine bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca sınav günü Havza Nüfus Müdürlüğü kimlik belgelerini kaybeden veya unutan öğrencilere yardımcı olabilmek adına saat 07.00 ila 10.00 arasında açık olacak.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçede 1327 adayın sınava gireceğini belirterek, "Adaylarımızın huzurlu ve güvenli ortamda olmaları adına çalışmalarımız tamamlandı. Sınav günü adayların sınava geç kalma durumlarının önüne geçmek adına araçlarımız hazır bekletilecek. Ayrıca zabıta memurlarımız dışarıdan sınav için gelecek adaylarımıza yardımcı olacak." dedi.


- Havza YEG'den STK yöneticilerine eğitim

Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği ile Havza Kaymakamlığı iş birliğinde, sivil toplum örgütlerine (STK) "yönetim ve idarecilik" eğitimi verildi.

Havza YEG Derneği Müdürü Özgür Atala, Havza Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitim öncesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de düzenlenen eğitimle ilçedeki derneklerin iş ve işleyişlerinde pratiklik kazanmalarını amaçladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Havza Sivil Toplumla İlişkiler Şefliğinde görevli Fatih Köksal tarafından dernekler mevzuatı, dernek yönetimleri, dernek üye ve bağış kabulleri ile dernek defterlerinin tutulması gibi konularda bilgi aktarıldı.

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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