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Samsun'da çiftçilere 25 ton yerli buğday tohumu dağıtıldı

AA

Samsun'da çiftçilere 25 ton yerli buğday tohumu dağıtıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da çiftçilere, yüzde 50'si hibe olarak 25 ton buğday tohumu verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" ile "Yerli ve Milli Buğday Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde Canik Belediyesinin desteğiyle alınan 25 ton yerli buğday tohumu, yüzde 50'si hibe olarak çiftçilere dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Canik Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üretimin artması için belediyelerin çiftçilere destek amacıyla tohum dağıtımı yaptığını söyledi.

Kovid-19 salgınında üretimin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığına işaret eden Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dağıtılan tohumların yerli ve milli olması çok önemli. 1999-2000 yıllarında Türkiye'nin buğday tohumunda dışa bağımlılığı yüzde 80 idi. Yani tohumlarımızın yüzde 80'i dışarıdan geliyordu. Bugün tüm üretimimizde yüzde 94 yerli ve milli tohumumuzu kullanıyoruz. Sadece yüzde 6'lık dışa bağımlılık kaldı. İnanıyorum ki birkaç yıl sonra tohum ihtiyacımızın yüzde 100'ünü kendimiz üreteceğiz. Çünkü gen bankalarımız, araştırma enstitülerimiz tamamen bununla uğraşıyor."

Sağlam, üretilen tohumluktan bir kısmının ihracata gittiğine, bunun Türkiye'nin başarısı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Samsun'da 2021 yılında 967 bin dekar alanda 340 bin ton rekoltemiz vardı. 2022 yılında üretim alanı sadece 23 bin dekar artmasına rağmen, yani 990 bin dekar alanda rekolte 410 bin tona çıktı. Bu da sertifikalı tohumun kullanılması, çiftçimizin becerisinin artması ve toprak tahlilleri yapılmasıyla sağlandı. Yani dekar başına düşen üretim artmıştır."

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da sosyal belediyeciliğin sadece yol yapmak ve çöp toplamakla olmayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Farklı bir belediyecilik modeli ortaya koymaya çalışıyoruz. Çünkü devir, üretme devri. Özellikle pandemiden sonra dünyada bu çok daha hissedilmeye başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Bir metrekare araziyi bile boş bırakmayın.' talimatı üzerine biz de çiftçilerimize önce gübre desteği verdik, bu yıl da buğday tohumu veriyoruz. Mart ayında yine gübre desteği vereceğiz. Tarımsal üretimi artırmak için birçok projeye destek verdik, vermeye devam ediyoruz."

Konuşmaların ardından çiftçilere buğday tohumları teslim edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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