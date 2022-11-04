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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Bafra Belediyesi öncülüğünde düzenlenen, "Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu" başladı.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyum kapsamında Bafra ile ilgili slayt gösterimi gerçekleştirildi.

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Köse, burada yaptığı konuşmada, Bafra'nın Milattan Önce (MÖ) 5 binli yıllara giden tarihi bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'de çoğu vilayetin 50-60 yıllık tarihi bulunduğunu belirten Köse, "Bafra, bu anlamda zengin bir tarih ve kültüre sahip. Bafra Belediyesinin önderliğinde düzenlenen sempozyum ile Bafra'nın ilk çağlardan günümüze kadar siyasi, sosyal ve kültürel tarihi ortaya konulacak." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da bu tür çalışmalara ne kadar ilgi gösterilirse etkinliklerin o kadar gelişeceğini dile getirerek, Bafra'da başlayan etkinliğin sürekli hale gelmesi temennisinde bulundu.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise Bafra'nın değerlerini tanımaya çalıştığını anlatarak, "Bafra kadim bir şehir. Kadim şehrin değerlerini birkaç yıl içinde analiz etmek, tahlil etmek asla mümkün değildir. Bafra Sempozyumu'nun bu anlamda bana da ışık tutacağını, karar alma sürecime etki edeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç da Bafra'nın tarihini, kültürünü, sosyal yapısını ortaya çıkartmak için gayret gösterdiklerine işaret ederek, "Zaman zaman Türkiye çapında etkinlikler yaptık ama bu sempozyum kadar bize zevk ve heyecan vermedi. O yüzden bu sempozyumu çok çok önemsiyorum." diye konuştu.

Sempozyumda açılış bildirisi, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öz tarafından, "15. yüzyıldan 17. yüzyıla Bafra kazasının idari, demografik ve ekonomik durumu" başlıkla sunumuyla gerçekleştirildi.

Sempozyum, 6 Kasım'a kadar Bafra'nın tarihi, kültürel ve sosyal yönlerini anlatan sunumlarla devam edecek.





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