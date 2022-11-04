Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Çilhane Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak'ta yanına yaklaşan kişiler tarafından bacağından bıçaklandığını iddia eden Oktay B. (19) yaralı olarak evine gidince ailesi, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu.



Oktay B, adrese giden sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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