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Bafra'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

AA

Bafra'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından edinilen istihbarat sonucu, uyuşturucu bulundurmak suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ş'nin Emirefendi Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Yapılan operasyonla A.Ş. yakalandı. A.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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