Bafra'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.



Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından edinilen istihbarat sonucu, uyuşturucu bulundurmak suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ş'nin Emirefendi Mahallesi'nde olduğu belirlendi.



Yapılan operasyonla A.Ş. yakalandı. A.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.







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