Samsun'da gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 5 cep telefonu ve 258 aksesuar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki iş yerinde ekiplerce yapılan aramada gümrük kaçağı 5 cep telefonu ile 258 akıllı cep telefonu aksesuarı bulundu.

İş yeri sahibi F.Ö. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.



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