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SAMSUN (AA) - Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kaçak kesilen 5 ton odun ele geçirildi.

Orman koruma ve kontrol faaliyetleri yürüten Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Asarkale Şefliği bölgesinde 2 ton, Bafra Orman İşletme Şefliği bölgesinde de 3 ton odun ele geçirdi.

Tapulu arazilerinden izinsiz ağaç kesimi yaptığı anlaşılan arazi sahiplerine idari para cezası kesildi.

El konulan odunlar, orman deposuna kaldırıldı.







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