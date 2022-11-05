Bafra'da Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası tamamlandı

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SAMSUN (AA) - Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası, sona erdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasına, kamu çalışanları, esnaf, mahalle sakinleri ve okulların kurduğu 9 takım katıldı.

Turnuvanın finalinde Kosovalılar Derneği, Dededağı Şehit İsa Kurt Ortaokulu'nu 3-0 yenerek birinci oldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak, turnuvaya katılan tüm sporcu ve ailelerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.





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