Terme'de 4 bin ton soya fasulyesi yetiştirilmesi bekleniyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde soya fasulyesi hasadına başlandı.

Terme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Tuncay Demir, AA muhabirine, dünyayı besleyen bitkisel ürünlerden soya fasulyesinde ekiliş alanlarının artırılmasına yönelik çalışma yapıldığını söyledi.

Soyanın içerik bakımından zenginliği dolayısıyla sanayide ham madde olmasının yanı sıra yem sanayisinde de kullanıldığına işaret eden Demir, "Son yıllarda ülke genelinde 150 bin ile 180 bin ton arasında rekolte elde ediliyor. Bunun yüzde 98'i Adana, Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Samsun illerinde gerçekleştiriliyor." dedi.

Demir, kentin 20 bin dekar olan soya üretim alanının 13 bin dekarının Terme ilçesinde bulunduğuna dikkati çekerek, "Soya hasadının 20 gün içinde tamamlanması öngörülüyor. Dekarda ortalama verimimiz 300 kilogram düzeyinde. Yaklaşık 4 bin ton üretim bekliyoruz." diye konuştu.

Soyanın, içerdiği azot sebebiyle sonra ekilecek ürünün üretimini de verimli hale getirdiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Terme ilçemizde ekim alanlarımızın büyük kısmı fındık alanı. Akabinde tarla ziraatine uygun yerlerde özellikle çeltik ve soya fasulyesi üretimi yapmaktayız. Devletimiz de soya ürününün üretilmesine yönelik teşvik vermekte. Geçen yıl 38 lira olan mazot ve gübre desteği, bu yılın ürünü için 146 lira olarak açıklandı. Çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyoruz."

İlçede 35 dekar arazide soya fasulyesi üreten Nihat Akdeniz de verimden memnun olduğunu dile getirerek, "Ülke ekonomisine katkıda bulunduğum için mutluyum. Soya, ülke ekonomisine oldukça katkı sağlayan bir üründür." dedi.





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