Samsun'da ormanlık alanda görülen vaşak cep telefonuyla kaydedildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde ormanlık alanda görülen vaşak, cep telefonuyla kaydedildi.

İğdir Mahallesi mevkisinde çalışma yapan Bafra Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, ormanlık alanda bir vaşak bulunduğunu gördü.

Görevlinin cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği vaşak, bir süre sonra gözden kayboldu.





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