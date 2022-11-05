AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkan Vekili Tekin'den Asarcık'a ziyaret

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SAMSUN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği (AB) Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkan Vekili Özge Tekin ve beraberindeki heyet, Asarcık Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneğini ziyaret etti.



Tekin ile beraberindeki ziraat mühendisi Hamza Yıldız ve ziraat teknikeri Ayşegül Erdoğmuş, Asarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sefer Girişen, Asarcık YEG Başkanı Şerif Kılağuz, başkan yardımcısı Mustafa Onat, proje müdürü Rabia Nur Beldek ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.



Toplantıda Asarcık YEG'in gerçekleştirdiği faaliyetler, hayata geçirilen projeler hakkında değerlendirmede bulunuldu. Kılağuz, karşılaştıkları problemler ve prosedürlerle bu sorunlara getirilebilecek çözüm önerileri hakkında bilgi verdi.



Tekin ise IPARD II'den IPARD III'e geçiş ve bu süreçte yerel eylem gruplarının durumu hakkında bilgilendirme yaptı.



Heyet, daha sonra Asarcık Üreten Kadınlar Derneği (ASÜDER) ile Asarcık YEG'in ilk projelerinden Yöresel Ürün Pazarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu, daha sonra dernek lokalinde üye kadınlarla sohbet etti.



Kılağuz, ziyaretlerinden dolayı Tekin, Yıldız ve Erdoğmuş'a teşekkür etti.







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