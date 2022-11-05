Samsun'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada karı koca öldü, oğulları yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gülşen Ertap idaresindeki 55 AFB 672 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Fahri Candan'ın kullandığı 55 RL 776 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fahri Candan ve eşi Ziynet Candan hayatını kaybetti.

Ölen çiftin oğlu Yakup Candan ile diğer araç sürücüsü Gülşen Ertap ise buradaki tedavilerinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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