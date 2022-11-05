Hiç uçağa binmeyen lösemili çocuklar Samsun'a gökyüzünden baktı

SAMSUN (AA) - Samsun Üniversitesi Rektörlüğü, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile yürüttüğü sosyal sorumluluk ve farkındalık çalışması kapsamında hayatında hiç uçağa binmeyen 10 hasta çocuğu uçağa bindirdi.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, AA muhabirine, Lösemili Çocuklar Haftası'nda LÖSEV ile hasta çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl Samsun'da gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'in sloganının "Her çocuk uçağa dokunmalı" olduğunu hatırlatan Aydın, buradan yola çıkarak çocuklar için farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Bu kapsamda hayatında hiç uçağa binmemiş 10 lösemili çocuğu uçurmak istediklerini dile getiren Aydın, "Üniversitemizin Uçuş Akademisi'ndeki uçaklarımızla çocuklarımızı uçağa bindirerek şehir üzerinde gezdirdik. Onların yüzünün gülmesi, hayata daha pozitif ve güvenle bakması bizleri mutlu ediyor. Her yıl böyle bir etkinlik gerçekleştireceğiz." dedi.

LÖSEV Samsun İl Koordinatörü Muzaffer Gündüz ise Samsun Üniversitesinin sosyal sorumluluk projesi yürütmesinin çocuklar için çok anlamlı ve mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, "Tedavileri devam eden çocuklar için bu tür etkinlikler, moral ve motivasyon açısından önem taşıyor. Onların yüzlerinin gülmesi, hayata bağlanmaları bizleri de mutlu ediyor. Bu imkanı tanıyan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Hayatlarında ilk kez uçağa binen çocuklar ise havada cep telefonlarıyla fotoğraf çekerek, uçmanın çok heyecanlı ve keyifli olduğunu ifade etti.





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