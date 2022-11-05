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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Birol Binbir, organ bağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Binbir, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, tedavisi yalnızca organ ve doku nakliyle mümkün olan hastalıkların dünya genelindeki gibi Türkiye'de de önemli sağlık sorunları arasında bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısının her geçen gün arttığını, organ bağışının ise ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını vurgulayan Binbir, "Her gün on vatandaşımız organ nakli olmadığı için hayatını kaybederken, 60 bin vatandaşımız organ nakliyle hayata tutunmayı beklemektedir. Organ bağışı konusunda farkındalık yaratacak her çalışma büyük önem taşımaktadır. Bir insanın bir insana yapabileceği en büyük yardımlardan biri olan organ bağışı ile birçok insana yeni bir hayat sağlanabilir. Organ bağışı direkt olarak hayat kurtarmaktadır." dedi.


- Aslankaya'dan çiftçilere kemirgenle mücadele uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, çiftçilerin ürünlere önemli miktarda zarar veren kemirgenlere karşı tedbirli olmaları açıklamasında bulundu.

Aslankaya, AA muhabirine, tarla faresi ile iklim koşulları el verdiği sürece mücadele yapılabileceğini, en etkili mücadelenin ise kıştan çıktıkları ve zayıf oldukları ilkbahar ile kışa girişteki sonbahar mevsimi olduğunu söyledi.

Tarla farelerinin başta buğday olmak üzere arpa, mısır, yulaf, nohut, bakla, susam, kavun, karpuz, kabak, domates, marul, biber, lahana, şeker pancarı gibi ürünlere zarar verdiğini anlatan Aslankaya, "Çiftçilerimiz, özellikle tarla faresinin doğal düşmanları olan kedi, köpek, gelincik, sansar, tilki, kartal, atmaca, doğan, şahin, baykuş, leylek, kerkenez gibi hayvanları korumalı, zehirli yemden önce derin toprak işlemesi, tarla temizliği, delikleri su ile doldurma, kapan kurma gibi işlemleri yapmalı. İlaçlanacak tarla bir gün önceden gezilerek bütün fare delikleri kapatılıp, ertesi gün farelerce açılan işlek deliklerin içine tahta kaşık veya kamış çubukla el değdirmeden 5 zehirli buğday tanesi atılmalıdır." dedi.

Aslankaya, kemirgenle mücadele konusunda çiftçilerin tarım ve orman müdürlükleri ile ziraat mühendislerinden detaylı bilgi alabileceklerini kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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