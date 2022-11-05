İYİ Parti'nin Kadın Çalıştayı Samsun'dan başladı

SAMSUN (AA) - İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından kadınların sorunlarını tespit etmek amacıyla düzenlenen Kadın Çalıştayı, Samsun'dan başladı.

Kentteki bir otelde "Kadın yükselmezse alçalır vatan" sloganıyla gerçekleştirilen çalıştaya Samsun, Ordu, Sinop, Trabzon, Artvin, Amasya ve Giresun'dan 165 temsilci katıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de kadın cinayetleri, çocuk gelin vakaları, taciz, psikolojik şiddet, tecavüz, çalışma hayatına katılımdaki ayrımcılık ve mobbing gibi birçok sorun alanı bulduğunu söyledi.

Hiçbir sorunun üzerine kalıcı ve kapsamlı çözüm önerileriyle gidilmediğini ileri süren Yüksel, "Kadınların yaşadığı sorunlara bugüne dek, dar bir çerçevede çözümler arandı. Bu durum kadınların yaşadığı sorunların tespiti ve çözümü konusunda kurumların, sivil toplumun, meselelere tek bakış açısıyla yaklaşmasına neden oldu. Farklılaşan sorunların tespit edilebilmesinin önüne geçti. Ülkemizin farklı bölgelerinde kadınların yaşadığı sorunları yerel temsilcilerle beraber tespit etmek, bugüne kadar açığa çıkmayan birçok sorunu da ortaya çıkaracak." dedi.

İYİ Parti kadın çalıştaylarının, bu konuda daha önce bu ölçekte uygulanmamış bir yöntem izleyerek Türkiye'nin 81 şehrindeki kadın sorunlarını yerel katılımcıların söz aldığı platforma taşıdığını anlatan Yüksel, çalıştaylarda tüm şehirlerin temsil edileceğini, şehirlere dair sorunların teşhisi, nedenleri ve çözüm önerilerinin şehrin temsilcileri tarafından belirleneceğini dile getirdi.

Çalıştayların en önemli çıktısının ulusal politikaya yön vermek olduğunu vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"İYİ Parti, cinayetlerle ve tecavüzlerle simgeleşen kadın isimlerinin kent meydanlarına verildiği bir Türkiye yerine, başarılarıyla gündeme gelen kadınların zihinlere kazındığı bir Türkiye'yi oluşturacak. Kadınların ve çocukların daha özgür, mutlu ve güvenli bir toplumda yaşaması için atılması gereken tüm adımları cesaretle atacağız. Ulusal politikaya yön vermek için sizlerin katkılarıyla hazırlanacak kadın temalı il, bölge ve ulusal bildirge oluşturacak. Geniş bir katılımla yapacağımız çalıştaylarımızda pozitif ayrımcılık kaygısıyla kadınlara uygulanan cinsiyet kotası, yüzde 20 olarak erkekler için uygulanacak."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çalıştaya video mesaj gönderdi.

Kadın Çalıştayı'nın ikincisinin daha sonra belirlenecek tarih ve yerde düzenleneceği bildirildi.









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