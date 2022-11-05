19 Mayıs ilçesinde çilek yetiştiricilerine eğitim verildi

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SAMSUN (AA) - 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çilek yetiştiricilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 19 Mayıs Ziraat Odası, 19 Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğindeki eğitim, teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirildi.



19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, müdürlüğün Demet Aynan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, çileğin 19 Mayıs ilçesinde marka değerini artıran, üreticilerin ekonomik anlamda yüzünü güldüren bir ürün haline geldiğini söyledi.



Baykal, ilçede yetiştirilen çileğin "Engiz çileği" olarak markalaşma yolunda önemli mesafe katetildiğini ifade etti.



Açılış konuşmasının ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Leyla Demirsoy ile Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, dünyada, Türkiye'de ve 19 Mayıs ilçesinde yetiştirilen çilek türleri, kullanılan fide tipleri, gübreleme yöntemleri, toprağın ürüne hazırlanması, hastalıklarla mücadele ve ekim dikim yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Teorik eğitimin ardından Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan örnek çilek bahçesinde ürün kalitesi, meyvelerin dolgunluğu ve üretim yöntemleriyle ilgili uygulama gerçekleştirildi.







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