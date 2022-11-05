Bafra'da park halindeki minibüsün aküsü çalındı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki bir minibüsün aküsü çalındı.



Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Demet 1 Sokak'ta oto tamircisi Mehmet Turan, akşam iş yerini kapatarak evine gitti.



Sabah iş yerine gelen Turan, minibüsün aküsünün çalındığını gördü. İhbar üzerine Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Büro ekipleri tarafından zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.







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