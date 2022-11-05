Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortadurak köyünde devriye görevinde bulunan Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kuşlağan Karakolu ekipleri, yol kenarında devrilen bir traktör gördü.

Jandarma personelinin yaptığı incelemede, traktörün altında kalan sürücü Kurtcan Köse'nin (71) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Köse'nin cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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