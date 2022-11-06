Samsun'da çiftçilere buğday tohumu desteği

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde çiftçilere ücretsiz 25 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Canik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında çiftçilere buğday tohumu verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye başkanı İbrahim Sandıkçı, buğday üretimini desteklemek istediklerini belirtti.

Sandıkçı, tarımsal üretimin ekonomik kalkınma için önemli olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle geride bıraktığımız pandemi döneminde tahılın önemini bir kez daha müşahede etmiş olduk. İlçemizde bir metrekare araziyi dahi boş bırakmayacağız. Projemiz kapsamında ilçemizde buğday üretimi yapacak çiftçilerimize toplam 25 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtımını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Sertifikalı buğday tohumları sayesinde çiftçilerin daha kaliteli ve verimli buğday üretimi gerçekleştireceğini vurgulayan Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Sertifikalı tohum kullanımı neticesinde birim alandan alınan mahsulün verimi daha da artacak ve ilçemizde sertifikalı tohum kullanımı yaygın hale gelecek. İlçede çiftçilere yönelik destekler sürecek. Sertifikalı buğday tohumu desteğimizin yanı sıra ilçemizde sürdürülebilir ve verimli bir şekilde üretim yapılabilmesine yönelik çiftçilerimize ücretsiz olarak gübre desteği ve toprak analizi desteği sağladık. İlerleyen süreçte de ilçemizde çiftçilerimize ve tarımsal kalkınmaya yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Buğday dağıtım törenine, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

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