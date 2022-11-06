Kavak'ta "Uyuşturucu Maddeler ile Mücadele" semineri

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SAMSUN (AA) - Kavak Sanayici İş İnsanları Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneğince (KAVSİYAD) "Uyuşturucu Maddeler ile Mücadele" semineri düzenlendi.

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, uyuşturucunun büyük bir sorun olduğunu ifade etti.

Uyuşturucu ile mücadelede alınması gereken tüm koruyucu tedbiri almaya çalıştıklarını belirten Atar, "Başta ailelerin çocuklarına sahip çıkması büyük önem arz etmekte. Uyuşturucu satanlarla devletimiz gerekli mücadeleyi veriyor." dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da uyuşturucunun toplumsal bir sorun olduğunu, çözümü için ortak projelerle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Demirtaş, "KAVSİYAD'ı öncelikle tebrik ediyorum. Toplum açısından çok önem bir konuya temas ettiler. Uyuşturucu çok ciddi bir sorun. Biz de yapılacak olan ve yapılması planlanan çalışmaların her zaman içinde olmaya hazırız." diye konuştu.

KAVSİYAD Başkanı Serdar Yerişkin ise çocuklara maddi imkanların yanı sıra sevgi ve ilgi de verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Maalesef sokaklar gençlere kurulmuş tuzaklar, mayınlar ile dolu. Uyuşturucu konusunda halkımızı bilgilendirmek adına bu semineri düzenlemek istedik." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tedavi görerek uyuşturucudan kurtulmuş gençler de yaşadıklarını anlattı.

Din görevlisi Barış Derinkök ise uyuşturucu konusunu dini açıdan değerlendirdi.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan da uyuşturucuyla mücadele konusunda sunum yaptı.



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