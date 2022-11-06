Samsun'un Havza ve Terme ilçesinde KPSS adayları için araç tahsis edildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ve Terme ilçelerinde Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adaylar için araç tahsis edildi.

Havza Belediyesi hizmet araçları, KPSS'ye giden adayları sınav merkezlerine taşıdı.

İlçede 4 binada 792'si erkek, 535'i kadın olmak üzere 1327 aday sınava girdi. İlçe merkezinde oluşturulan iki sınav koordinasyon merkezi ile özellikle ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda yardımcı olundu.

Öte yandan Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü de kimlik belgelerini kaybeden veya unutan adaylara yardımcı olmak için açık tutuldu.





- Terme

Terme'de de Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için Terme Belediyesince adaylara ücretsiz servis tahsis edildi.

Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda adayları karşılayan görevliler, onları sınav merkezlerine götürdü.





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