Samsun'da öğrenciler ve velileri kan bağışında bulundu

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde başlatılan "okulumda 'kan'panya" etkinliğinde bir günde 1500 ünite kan bağışı toplanması hedefleniyor.

Baruthane Ortaokulu ve Türk Kızılayınca başlatılan kampanya kapsamında okul bahçesinde kurulan çadırlarda öğrenciler ve velileri kan bağışında bulunabilecek kişileri ikna ederek kendi adlarına bağışta bulunmalarını istiyor.

Kentte geçen yıl yapılan kan bağışında 1411 ünite kan toplanırken, gün boyunca 1500 ünite kan bağışının aşılması hedefleniyor.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, AA muhabirine, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kan bileşenlerinin karşılanmasındaki tek yolun kan bağışından geçtiğini dile getiren Yıldırm, "Baruthane Ortaokulu bizim kurumsal kan bağışçısı bir okulumuz. Yıllardır Baruthane Ortaokulu çok güzel kan bağışı çalışmalarına imza atıyor. Bugün 6 Kasın 2022 yine bu çalışmalardan bir tanesindeyiz." dedi.

Yıldırım, okulun öğrencileri ve ailelerini bilinçlendirdiğini onların da çevrelerini kan vermeye ikna ettiğini ifade ederek, benzer çalışmaları birçok okulda yürüttüklerini ancak Baruthane Ortaokulu'nun kent genelinde en fazla kan bağışı alan okul özelliği taşıdığını söyledi.

Her an herkesin kana ihtiyaç duyabileceğini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kanın tek kaynağı insan. Kinin ne zaman nerede ne kadar kana ihtiyacı olacağını bilemiyoruz ama her daim birilerinin kan ihtiyacı oluyor. Bu ihtiyacın karşılanmasındaki yegane yol da yapılan kan bağışları. Kan bileşeni stoklarımıza her daim talebe ihtiyaca cevap verebilmesi için kan bağışlarının da aynı oranda yapılması lazım. 18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerinde bulunan tüm vatandaşlarımızı uygun oldukları vakitlerde resmi kimlik belgeleriyle beraber Türk Kızılayın bağış noktalarına, kan bağışına ve kök hücre bağışçısı olmaya davet ediyoruz."

Kampanyaya katılımdan son derece memnun olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Her yıl üstüne koyarak çalışmalar devam ediyor. Bu yıl da inşallah geçtiğimiz yıl aldığımız 1411'in üzerinde bir kan bağışı almayı hedefliyoruz. Şu ana kadar gösterilen ilgi bunu üzerine çıkacağımız bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte kan bağışında bulunan bağışçılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Okul öğrencileri ise gitar eşliğinde katılımcılara konser verdi.





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