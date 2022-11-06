Havza'da iki otomobilin çarpıştı, bir kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Özbekistan uyruklu Sabır Tursunov idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Havza Otogar Kavşağı'nda Hüdai Söylemez'in kullandığı 05 LR 929 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Söylemez'in kullandığı otomobil savrularak sinyalizasyon direğine çarptı.



Kazada yaralanan Söylemez, Havza Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.





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