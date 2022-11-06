İYİ Parti Havza İlçe Başkanlığına Çalışkan seçildi

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SAMSUN (AA) - İYİ Parti Havza İlçe Başkanlığına Sayim Çalışkan getirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Hüseyin Eski yeniden aday olmadı.



Yapılan seçime tek aday olarak katılan Çalışkan, mevcut 137 üyeden genel kurula katılan 64'ünün tamamının alarak başkanlığa seçildi.



Yönetim kurulu ise Menderes Aktürk, Hayrettin Yalçın, Ahmet Kayacan, Erhan Uysal, Nesibe Bayram, Göşenay Şahin, Yasemin Başaran, Onur Özçelik, Mustafa Halit Usta, Recep Yılmaz, İbrahim Avcı, Hüseyin Eski, Zülfikar Kahya, İsa Sarıoğlu, Metin Şahin, Gülten Aslan, Yeliz Sinem Özçelik, Fatih Yüksel, Servet Güngör, Beyzanur Güloğlu, Fehmi Gündoğdu, Dursun İpek ve Fikret Çiçek'ten oluştu.



Çalışkan, daha önce başkanlık yapanlara hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, "İYİ Parti gece gündüz demeden halkımız için çalışmakta. Halkımızın da bizlere olan teveccühü ortada." dedi.



Genel kurula CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, CHP İlçe Başkanı Halil Alkan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Rasim Korkmazlı, DEVA Partisi İlçe Başkanı Suat Bayraktar ile partililer katıldı.



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