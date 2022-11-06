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Süper Amatör Lig'de 1930 Bafraspor, Ladik Belediyespor'u 2-0 yendi

AA

Süper Amatör Lig'de 1930 Bafraspor, Ladik Belediyespor'u 2-0 yendi

SAMSUN (AA) - Samsun Süper Amatör Lig B Grubu'nda 1930 Bafraspor, sahasında Ladik Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Bafra Şehir Stadı'nda oynanan maçın 25. dakikasında Bafraspor, Özkan Erdoğan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Bafra temsilcisi, 90. dakikada Muhammed Enes ile bir gol daha bulup maçtan 2-0 galip ayrıldı.


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