Samsun’da yiyecek arayan tilki tramvay durağında görüntülendi

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SAMSUN (AA) - Samsun’da yerleşim yerine inerek yiyecek arayan tilki, tramvay durağında cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Atakum ilçesi Tıp Fakültesi tramvay durağına akşam saatlerinde gelen tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bir süre yiyecek arayan tilki, daha sonra tramvay durağından uzaklaştı.

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