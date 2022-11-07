AK Parti'li Karaaslan'dan "8 Kasım Dünya Şehircilik Günü" mesajı

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, şehre bakışı derin bir tefekkürün eseri olan, medeniyetlerin birikimlerini ve kültürlerin zenginliklerini şehirlerde gören kadim bir anlayışın mensupları olduklarını belirtti.

Şehirlerin, fiziki mekanlardan daha fazla anlama karşılık geldiğini, ruhuyla var olduğunu, değerleriyle yaşadığını bildiklerini ve şehircilik konusunda çok güçlü bir geleneğin temsilcileri olduklarını kaydeden Karaaslan, "Tarih boyunca insanlar şehirleri imar ederken, şehirler sayısız eserle güzelleşirken toplumların ruh dünyasını da şekillendirmiştir. Değişim ve dönüşümün en büyük şahitleri şehirler olmuş, yaşanan her gelişme mutlaka şehirleri de etkilemiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarları döneminde şehirlerin her alanda büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin şehirleri çok da uzak olmayan bir tarihte temel altyapı ve üstyapı sorunlarının yaşandığı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle 'çöp, çamur, çukur' ile anılan şehirlerdi. Bugün geldiğimiz noktada şehirlerimizde kentsel anlamda temel sorunlardan bahsetmiyoruz. Artık kimlikli ve yaşam kalitesi yükselen şehirleri, kişi başına düşen yeşil alan varlığının artmasını, bisiklet yollarını, düşük karbonlu şehir hedeflerini, şehrin kültür ve sanat hayatına değer katacak yenilikleri, sürdürülebilirliği konuşuyoruz. Şehirlerimizin kendi dinamikleriyle sosyokültürel, mekansal ve ekonomik açıdan gelişmesi için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehirlerimizi kendine özgü değerleri koruyarak geleceğe taşıma hedefiyle çalışırken millet bahçeleri ile de şehirlerimize herkes için erişilebilir, rekreatif değeri yüksek kentsel yeşil alanlar kazandırıyoruz. 81 ilimizde 81 milyon metrekare hedefiyle şehirlerimizi millet bahçeleri ile donatıyoruz. Kentsel dönüşümden sosyal konutlara her alanda yatay mimariyi öne çıkaracak, mahalle kültürünü yaşatacak projeleri gerçekleştiriyor, benzersiz, kendi kendine yetebilen, afetlere karşı dirençli, değer üreten, erişilebilir şehirler için çalışıyoruz."

Karaaslan, Türkiye'nin en büyük şehircilik hareketi olan kentsel dönüşüm seferberliğiyle 81 ilin tamamında yapı stokunu yenilediklerine işaret etti.

TOKİ eliyle ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 170 bin konut üretildiğine, 3 milyon konutun dönüşümünün tamamlandığına ve 12 milyon vatandaşın güvenli konutlarda yaşamasının sağlandığına dikkati çeken Karaaslan, "Son olarak geçtiğimiz günlerde milletimizle paylaşılan Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi ile 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri hedefi doğrultusunda çalışmalara başlanmıştır. Bununla birlikte 45 ilimizde 80 tarihi kent merkezini yeniliyor, meydanlarımızı ihya ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Karaaslan, şunları kaydetti:

"Çevreyi şehirden ayrı görmeyen bir bakış açısıyla Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen ve hızla yaygınlaşan 'Sıfır Atık Projesi'nde çok önemli bir mesafe kat edilmiştir. Bir zihniyet dönüşümünün de eseri sayılan bu proje ile şehirlerimizde, etkisi gelecekte daha güçlü hissedilecek yeni bir dönem başlamıştır. İklim değişikliği riskini insanlık olarak derinden yaşadığımız bu süreçte 'Yeşil Kalkınma Devrimi' ve '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefi ile ülkemizin önüne yeni bir yol haritası konulmuştur. AK Parti olarak şehirlerimizi, sahip olduğu tüm değerlerle bir bütün olarak görüyoruz. 20 yılda şehircilik alanında ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde daha da ileri taşıyacağımıza olan güçlü inançla çalışmaya devam ediyoruz. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nün, bu alanda çalışma yürüten tüm çevrelerde şehirlerimizin gelişmesine katkı sunacak yaklaşımların benimsenmesine vesile olmasını diliyorum."

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