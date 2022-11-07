Terme'de çeltik hasadından 15 bin 500 ton rekolte bekleniyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde çeltik üretiminin 15 bin 500 ton olacağı tahmin ediliyor.



Terme Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, AA muhabirine, ilçede 450 üreticiye 15 bin dekar alanda ruhsat verilerek hasadına başlanan üretim sezonunun sonuna yaklaşıldığını söyledi.

Samsun'da Bafra, Alaçam ve Terme'nin çeltik üretiminde ön planda yer aldığını belirten Demir, "Tahmini üretimimiz 15 bin 500 ton olarak beklenilmektedir. İlçemiz önemli bir çeltik üretim bölgesi olarak geçmekte. Çeltik üretimi olarak özellikle ülkemizde önemli bir noktada bulunmaktadır." dedi.

Çiftçinin üretimden memnun olduğu dile getiren Demir, "Fiyat noktasında da üreticilerimizin beklentisi karşılanmış vaziyette daha da yukarılara çıkacağı ümidimiz var. Üreticilerimize bereketli kazançlar diliyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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