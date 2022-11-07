Mantardan zehirlenen aynı aileden 5 kişinin tedavisi Samsun'da sürüyor

SAMSUN (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişiden 5'inin tedavisi Samsun'da devam ediyor.

Mantardan zehirlenen aynı aileden Fidan (56), Adem (44), Nursen (34), Efe Eymen (10) ile Fatma Yıldıran (46) tedavi için dün Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti bulunan Yıldıran ailesi üyelerinin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

Hastanede ailesini bekleyen Mahmut Yıldıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakınlarının tedavilerinin yoğun bakımda sürdürdüğünü söyledi.

Durumlarının iyi gittiğini belirten Yıldıran, "İlk gittiğimizde durumları ağırdı. Dayımın ve çocuğun durumu şimdi iyi, servise çıkaracaklar. Annem biraz daha kötü ama birkaç gün daha yoğun bakımda kalacaklar. Mantarı nereden buldular nasıl yediler hiçbir bilgimiz yok. Hepsi beraber yemiş, acile yürüyerek gidiyorlar. Ama daha sonra tek tek yoğun bakıma alınıyorlar." dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki özel bir hastanesinin yoğun bakım servisine yatırılan Elmas Beldek'in (59) de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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