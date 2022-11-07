Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın babası Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

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SAMSUN (AA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın babası Yaşar Çuhadar'ın cenazesi memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden iki çocuk babası 91 yaşındaki Yaşar Çuhadar'ın cenazesi İshaklı Mahallesi Camiine götürüldü.

Burada Mahmut Çuhadar, ailesi ile taziyeleri kabul etti. Yaşar Çuhadar'ın cenazesi, öğle namazı sonrası Bafra Müftüsü Necmettin Kayar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından merkez mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Yaşar Çuhadar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Giresun Valisi Enver Ünlü, Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Samsun AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı

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