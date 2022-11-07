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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da organ bağışına dikkat çekmek için trampetli yürüyüş

AA

Samsun'da organ bağışına dikkat çekmek için trampetli yürüyüş

SAMSUN (AA) - Samsun'da organ bağışıyla ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla, "Hayata Bir Hediye Ver" temalı yürüyüş düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası kapsamında Halk Sağlığı Hizmetleri Trampet Takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüş, Verem Savaş Dispanseri önünden başladı.

İstiklal Caddesi'nde trampet ve açılan Türk bayrağı eşliğinde "binlerce hasta organ bekliyor", "bırakacağınız en güzel miras organ bağışıdır", "organ bağışı hayat bağışıdır", "hayata bir hediye ver" yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, tüm dünyanın en önemli sağlık sorunlarından birinin de tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar olduğunu belirtti.

Organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Oruç, "Tıbbın hızla geliştiği içinde bulunduğumuz yüzyılda pek çok hastalık tanımlanmış ve yeni tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Organ nakli, bu tedavi yöntemlerinden biridir. Görev yapamayacak kadar hasta ve hatta vücuda zarar veren organın sağlamı ile değiştirilmesi işlemine organ nakli denmektedir. İleri düzeyde kalp, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda sağlıklı bir yaşam ancak organ nakli ile mümkün olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Oruç, organ nakliyle binlerce insanın hayatını kurtarmanın mümkün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

" Bazen tek bir kişinin organları, çok sayıda kişinin tekrar yaşaması ve hayata tutunması için umut olmaktadır. Türkiye'de organ naklindeki en büyük sıkıntı organ bağışının azlığıdır. Organ bağışı azlığı sebebiyle bekleme listelerinde umutla bekleyen kişi sayıları artmaktadır. Türkiye'de toplam 31 bin 326 kişi maalesef organ nakli beklemektedir. Sayılara bakacak olursak 23 bin 808 kişi böbrek, 2 bin 494 kişi karaciğer, bin 351 kişi kalp, 273 kişi pankreas, 2 kişi ince barsak ve 3 bin 398 kişi de kornea nakli için beklemektedir."

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Organ Nakli Merkezinde 701 hastanın nakil beklediğini bildiren Oruç,

"18 yaşını dolduran bir kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra organ ve dokularının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesine organ bağışı denir. Organ bağışında bulunabilmek için, organ bağışı kartının iki tanık huzurunda doldurup imzalamak yeterlidir. Organ bağışı yapanların, bu durumdan ailelerini de haberdar etmeleri önemlidir. Unutmamak gerekir ki, her bağış yeni bir hayattır ve bağış varsa hayat vardır."değerlendirmesini yaptı.

Yürüyüşe İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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