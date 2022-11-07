Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçta silah ve mermi ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde durdurulan araçta ele geçirilen silah ve mermilerle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motorize Yunus ekipleri, şüphe üzerine 30 Ağustos Caddesi Kale Park önünde bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 6 tabanca ile 4 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.E. (33) ve A.C.S. (27) emniyete götürüldü.

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