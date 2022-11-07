Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Yenice Mahallesinde devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Özdemir, kırsal mahallelerde yürütülen yol yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mahalle sakinleri ile sohbet de eden Başkan Özdemir çalışmalarının hava şartları el verdiğince devam edeceğini belirterek, "2022 yılı çalışma programımızın sonuna geldik. Hava şartları el verdiği sürece ekiplerimiz sahada çalışmalarına ara vermeksizin devam edecekler. Amacımız kırsal mahallerimize en iyi hizmeti en kısa sürede ulaştırmak." dedi.

Mahalle sakinleri de Özdemir'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

- Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, arı yetiştiricilerinin arı kovanlarını bu günlerde kışa hazırlanması gerektiğini belirtti.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği ve bu günlerde arı kovanlarının bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Arı kovanlarına yapılan bakımın verimi etkilediğine işaret eden Demir, "Arıcıların hava durumunu dikkate alarak arı kovanlarının sonbahar bakımını yapmaları gerekir. Güzün güçlü arı kolonisi aynı zamanda iyi bir bakımla ilkbaharda yine güçlü olarak kendisini gösterecektir. Bunun için arıların gıda durumu, koloni içindeki arı mevcudu, ana arı durumu, arı kovanın sağlam ve güvenirliği ve kovan örtü bezi gibi koruma malzemelerin kontrolü yapılarak noksanlıklar giderilmeli ve ayrıca duruma yani arı mevcuduna göre bölme tahtası konularak, arıların düşmanı olan çeşitli zararlılara karşı tedbirler alınmalı. "diye konuştu.

- Kavak Kaymakamı Faruk Atar, İlkadım Kavaklılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Levent Kaya ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Ziyarette, Kaya, Kaymakam Atar'a dernek olarak yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaya, özellikle gençlere ve öğrencilere yönelik çalışmalar yapmayı amaçladıklarını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Atar da yapılacak tüm çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.





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