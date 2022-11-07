"Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu" sona erdi

SAMSUN (AA) - Bafra Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Tarihi, Kültürel, Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu" sona erdi.

Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Kızılırmak, Kapıkaya ve İkiztepe salonlarında 4-6 Kasım arasında düzenlenen sempozyumda Türkiye'nin en eski ve köklü yerleşim yerlerinden biri olan Bafra alanında uzman akademisyenler tarafından masaya yatırıldı.

Sempozyumda, ilçenin tarihi, kültürü ve sosyal yapısının yanı sıra ilk çağlardan günümüze kadar potansiyeli ile geleceğe yönelik hedefleri ortaya konuldu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sempozyumda Bafra'nın tarihsel süreçte çok geniş bir perspektife ele alındığını vurguladı.

Bafra için anlatılacak çok şeyin olduğunu vurgulayan Kılıç, "Bu güçlü kimliğin altını çizmek adına çok sayıda kıymetli bilim insanını bir araya getirdik. Sempozyum içerik olarak ilk bilimsel etkinlik olma vasfına sahip. Bilim ve sanat, itibar görmediği toplumları terk eder. Köklü bir geçmişe sahip Bafra'mıza dair ortaya çıkartılacak, gelecek nesillere aktarılacak daha pek çok özelliği var. Biz bir kazı çalışması başlattık ve bu kazıda daha derine inilebilir. Bafra'mızın tarihini, kültürünü, sosyal yapısını bilimsel veriler ışığında ortaya çıkartmak amacıyla düzenlediğimiz sempozyumumuza emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Sempozyumda 118 konuşmacı,18 oturum ve 102 tebliğ katılımcıların bilgisine sunuldu.

Sempozyum boyunca alanında uzman bilim insanları tarafından sunulup tartışılan Bafra tarihine ait bildiriler yine bilim kurulunca değerlendirilmesinin ardından kısa sürede kitap halinde yayımlanacak.

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