"Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu" sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu" sona erdi

AA

"Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu" sona erdi

SAMSUN (AA) - Bafra Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Tarihi, Kültürel, Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu" sona erdi.

Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Kızılırmak, Kapıkaya ve İkiztepe salonlarında 4-6 Kasım arasında düzenlenen sempozyumda Türkiye'nin en eski ve köklü yerleşim yerlerinden biri olan Bafra alanında uzman akademisyenler tarafından masaya yatırıldı.

Sempozyumda, ilçenin tarihi, kültürü ve sosyal yapısının yanı sıra ilk çağlardan günümüze kadar potansiyeli ile geleceğe yönelik hedefleri ortaya konuldu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sempozyumda Bafra'nın tarihsel süreçte çok geniş bir perspektife ele alındığını vurguladı.

Bafra için anlatılacak çok şeyin olduğunu vurgulayan Kılıç, "Bu güçlü kimliğin altını çizmek adına çok sayıda kıymetli bilim insanını bir araya getirdik. Sempozyum içerik olarak ilk bilimsel etkinlik olma vasfına sahip. Bilim ve sanat, itibar görmediği toplumları terk eder. Köklü bir geçmişe sahip Bafra'mıza dair ortaya çıkartılacak, gelecek nesillere aktarılacak daha pek çok özelliği var. Biz bir kazı çalışması başlattık ve bu kazıda daha derine inilebilir. Bafra'mızın tarihini, kültürünü, sosyal yapısını bilimsel veriler ışığında ortaya çıkartmak amacıyla düzenlediğimiz sempozyumumuza emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Sempozyumda 118 konuşmacı,18 oturum ve 102 tebliğ katılımcıların bilgisine sunuldu.

Sempozyum boyunca alanında uzman bilim insanları tarafından sunulup tartışılan Bafra tarihine ait bildiriler yine bilim kurulunca değerlendirilmesinin ardından kısa sürede kitap halinde yayımlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'da jandarma kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi
YEREL HABERLER Samsun'da jandarma kırsalda yaşayan öğrencilere ...
Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçta silah ve mermi ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçta silah ve ...
Samsun'da organ bağışına dikkat çekmek için trampetli yürüyüş
YEREL HABERLER Samsun'da organ bağışına dikkat çekmek için trampetli ...
Samsun'da otomobilden 6 ruhsatsız tabanca çıktı: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilden 6 ruhsatsız tabanca çıktı: 2 ...
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın babası Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın babası Samsun'da ...
Samsun'da balık fiyatları
YEREL HABERLER Samsun'da balık fiyatları
Mantardan zehirlenen aynı aileden 5 kişinin tedavisi Samsun'da sürüyor
YEREL HABERLER Mantardan zehirlenen aynı aileden 5 kişinin tedavisi ...
Terme'de çeltik hasadından 15 bin 500 ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Terme'de çeltik hasadından 15 bin 500 ton rekolte ...
AK Parti'li Karaaslan'dan "8 Kasım Dünya Şehircilik Günü" mesajı
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan'dan "8 Kasım Dünya Şehircilik ...
(Görüntülü)ÇALINIP, BATIRILAN TEKNELERİNİ ONARAN BABA-KIZ, DENİZE GERİ DÖNDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇALINIP, BATIRILAN TEKNELERİNİ ONARAN ...
Çalınıp, batırılan teknelerini onaran baba-kız, denize geri döndü
YEREL HABERLER Çalınıp, batırılan teknelerini onaran baba-kız, ...
Samsun’da yiyecek arayan tilki tramvay durağında görüntülendi
YEREL HABERLER Samsun’da yiyecek arayan tilki tramvay durağında ...
Samsunspor - Göztepe: 1-0
YEREL HABERLER Samsunspor - Göztepe: 1-0
Süper Amatör Lig'de 1930 Bafraspor, Ladik Belediyespor'u 2-0 yendi
YEREL HABERLER Süper Amatör Lig'de 1930 Bafraspor, Ladik ...
Samsunspor-Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER Samsunspor-Göztepe maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
İYİ Parti Havza İlçe Başkanlığına Çalışkan seçildi
YEREL HABERLER İYİ Parti Havza İlçe Başkanlığına Çalışkan seçildi
Havza'da iki otomobilin çarpıştı, bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Havza'da iki otomobilin çarpıştı, bir kişi yaralandı
Samsun'da öğrenciler ve velileri kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da öğrenciler ve velileri kan bağışında ...
Samsun'un Havza ve Terme ilçesinde KPSS adayları için araç tahsis edildi
YEREL HABERLER Samsun'un Havza ve Terme ilçesinde KPSS adayları için ...
Kavak'ta "Uyuşturucu Maddeler ile Mücadele" semineri
YEREL HABERLER Kavak'ta "Uyuşturucu Maddeler ile Mücadele" semineri
Samsun'da çiftçilere buğday tohumu desteği
YEREL HABERLER Samsun'da çiftçilere buğday tohumu desteği
Samsun'da balık fiyatları
YEREL HABERLER Samsun'da balık fiyatları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.