Lösemili çocuklar, Organ Bağışı ve Meme kanseri bilgilendirmesi yapıldı

SAMSUN (AA) - Bafra'da Lösemili Çocuklar Haftası, Organ Bağış Haftası ve Meme Kanseri konularında program düzenlendi.

Şevket Aşçı Turizm Fakültesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Bafra İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, üç konuda etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akın, amaçlarının insanları bilgilendirmek ve farkındalıklarını arttırmak olduğunu ifade ederek, " Lösemi nedir? Tedavileri nelerdir? Vakıf olarak ne tür yardımlar yapılıyor? Bununla ile ilgili bilgilendirme yaptık. Organ bağışının önemi, insanların organ bağışı yapabileceği ve aile izninin ne olduğu konularında da bilgiler paylaştık. Kanser ve tedavi yöntemleriyle ilgili erken tanı konusunda bilgi verdik. Üniversite öğrencilerimiz geniş bir katılım sağladı." dedi.

Etkinlikte Lösemili Çocuklar, Organ Bağışı ve Meme Kanseri konusunda sunumlar da yapıldı.

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