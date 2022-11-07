Samsun’da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Asarcık ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hastanede yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

R.S’nin (26) kullandığı 34 DFK 466 plakalı hafif ticari araç, Kavak Asarcık kara yolu Esentepe mevkisinde karşı yönden gelen C.D. (49) idaresindeki 57 KE 563 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Cengiz Çavuş (49), S.D. (49), O.D. (20) ile S.A.U. (57) yaralandı.

Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Çavuş müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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