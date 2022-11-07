Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Ali Kabadayı idaresindeki 01 AJA 735 plakalı hafif ticari araç, Ankara Samsun kara yolu Ereli mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet İpek'e (88) çarptı.

İpek, çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Ali Kabadayı ise ifadesi alınmak üzere Havza Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yaşlı adamın cenazesi, Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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