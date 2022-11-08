Bafra Ovası'nda 60 bin ton karnabahar rekoltesi bekleniyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'da Bafra Ovası'nda karnabahar hasadına başlandı.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 20 bin dekar alanda karnabahar üretildiğini söyledi.

Bu sezon 60 bin ton civarında rekolte beklentileri olduğunu belirten Aşçı, mahsulden 300 milyon lira gelir elde edileceğini dile getirdi.

Bafra Ovası'nın verimli topraklara sahip olduğunu vurgulayan Aşçı, "Bafra'da ne ekseniz yetişiyor. Bu sezon kışlık sebzede ağırlıklıyız. Dışarıdan talep çok, talebe yetişmeye çalışıyoruz." dedi.

Ağıllar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Samet Sürmeli de karnabaharın veriminden memnun olduğuna işaret ederek, "35 dönüm arazimize karnabahar ektik. Komisyonculara verdiğimiz fiyat, 6 ila 8,5 lira arasında. Mahsul, Bafra pazarında 15-16 liraya satılıyor." ifadelerini kullandı.



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