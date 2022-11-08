Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erol'un silahla yaralanmasıyla ilgili 8 gözaltı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol'un silahla yaralanması ve borsa binasının kurşunlanmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silahla saldırı olayıyla ilgili yürüttüğü çalışma sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Bafra Ticaret Borsası binasına 24 Ağustos'ta pompalı tüfekle ateş açılmış, binanın camlarında hasar meydana gelmiş, 29 Eylül'de de silahlı saldırı düzenlenen Erol yaralanmıştı.







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