Hükümlüler cezaevinde bahçe ve balkon mobilyaları üretiyor

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SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun cezaevinde hükümlüler tarafından üretilen bahçe ve balkon mobilyaları, pek çok kente gönderiliyor.

Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde hükümlülerin çalıştığı mobilya atölyesinde üretilen bahçe, balkon ve piknik mobilyaları, Türkiye'nin farklı illerinde tüketiciyle buluşturuluyor. Atölyede, mobilyalar için ihtiyaç duyulan döşeme ve tekstil ürünleri de yapılıyor.

Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Cihan, AA muhabirine, hükümlülerin meslek ve sanatlarını geliştirmelerini sağlayacak çalışma yaptıklarını söyledi.

Son dönemde ahşap üretimine yoğunluk verdiklerini belirten Cihan, "Bu kulvarda kendimizi geliştirdik. 4 yıldır yılda yaklaşık bin metreküp kayın, dişbudak, kestane ve ceviz türü ağaçlardan balkon, piknik grupları tarzında, döşemeleri de kendi terzihanemizde yapılmak üzere üretim yapıyoruz." dedi.

Birçok hükümlünün atölyelerinde meslek edindiğini anlatan Cihan, ana hedeflerinin de bu olduğunu vurguladı.

Cihan, üretimlerinin kaliteli ve arzu edilen ürünler olması dolayısıyla piyasada yer bulduğuna dikkati çekerek, "Ürünlerimizi Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki adliyelerin içinde bulunan satış mağazalarına İşyurdu Daire Başkanlığımızın desteğiyle gönderiyoruz. Yerelde bizi duyanlar gelip buradan alabiliyor. Tercih edilmesi, talebi fazlalaştı diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Ürünlere gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getiren Cihan, şöyle devam etti:

"Burada üretilen ürünleri İstanbul, Manisa, Niğde, Konya, Eskişehir, Kırıkkale, Ankara, Kütahya gibi illere gönderiyoruz. Diğer illere niçin gönderemiyoruz? Bir kapasitemiz var. Bu kapasitemizin üzerine çıkamıyoruz. Çalıştırabildiğimiz hükümlü sayısı ve alan belli. Alanımıza göre periyodik olarak talep halinde diğer illeri de sıraya sokarak gönderebiliyoruz. Vatandaşlarımız da evlerine satın alabiliyorlar."

Cihan, hükümlülerin günlük yevmiye ile ustalık, kalfalık gibi mesleki belge de aldığını, tahliye edildikten sonra bunlarla kolaylıkla iş bulabildiğini kaydetti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç da 40 kişinin çalıştığı mobilya atölyesinde hazırlanan ürünlerin beğenildiğini, çoğu zaman talebe yetişmekte zorlanıldığını ifade etti.

İnfaz koruma memuru ve atölye sorumlusu Mustafa Taşkın ise bahçe ve balkon takımları, piknik masası, katlanır tabure, ahşap salıncak gibi ürün yelpazesine sahip olduklarını, bunun yanı sıra özel sipariş aldıklarını söyledi.

Taşkın, hükümlülerin meslek edinmelerinde önemli görev üstendiklerine işaret etti.

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