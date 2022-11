Samsun'da "1. Sağlıkta Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu" düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'da "1. Sağlıkta Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen sempozyumda sağlık sektöründeki yenilikler ele alındı.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, günümüzde değişim ve yenilikçi yaklaşımın tüm kurumlar için ihtiyaç değil, adeta zorunluluk olduğunu belirtti.

Yenilik ve değişim arayışını bünyelerine entegre etmeyen kurumların kurumsal yapılarını güçlendirme ve bulundukları sektöre yön verme şansına sahip olmadığını vurgulayan Oruç, "Sağlık kenti Samsun olarak bu yenilik ve değişim yarışında var olduğumuzu, adımızdan daha fazla söz ettireceğimizi her geçen yıl hem bölgemize hem ülkemize daha da fazla hissettiriyoruz. Sağlık sektörünün ortaya koyduğu kümelenme çabaları, medikal firmalarımızın her geçen gün yeni tıbbi cihaz üretim ve geliştirme alanlarında kendilerini göstermeleri, özel kamu sağlık kurumlarımızın standartlarını her yıl daha da ileri bir noktaya taşıma çabaları bunun bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Oruç, geçtiğimiz günlerde düzenlenen "İkiztepe Sağlık Zirvesi"nin de bu çabaların olgunlaştığını ve istenilen seviyeye doğru ilerlediğini gösterdiğine işaret ederek, "İnanıyorum ki bu sempozyum gibi insanlarımıza yenilikçi yaklaşımın ve fikirlerin gelişiminin önemini hatırlatan eğitimlerin sayısı arttığında bu yolda cesaretle ilerleyen, yeni fikirler ortaya koymaktan çekinmeyen, sektörlerine ve ülkelerine katkı vermeyi amaçlayan birçok cesur yürek aramızdan çıkacak." açıklamasında bulundu.

Sağlık çalışanlarının yanı sıra üniversitelerden bilim insanları ve sağlık kuruluşları yöneticilerinin de katıldığı sempozyumda "Değişim ihtiyacı, beynin bilgiyi işleme sistemi, yenilikçi fikir oluşturma ve geliştirme, problem çözme teknikleri, yenilikçi fikir oluşturmada iş birliği ve dayanışma, yenilikçi fikirlerde sinai mülkiyet haklarının korunması" gibi konularında uzmanlar tarafından sunum yapıldı.

Sempozyuma Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ersin Köksal, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergin Kariptaş, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Samsun Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Yalçın Büyükkarabacak ile sağlık çalışanları katıldı.





