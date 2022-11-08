Samsun'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Ermenistan'ın işgalinden kurtarılışının 2. yılı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) fakülte ve yüksekokullarında öğrenim gören Azerbaycanlı öğrencilerin kurduğu Samsun Azerbaycan Müzik ve Sanat Topluluğunca, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Kurupelit yerleşkesindeki Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 44 gün içinde nihai zaferle sonuçlanan işgalin dünyaya Türklerin birlik ve beraberliğinin en güzel mesajı olduğunu söyledi.

Ermenilerin işgalinin iki devlet bir millet anlayışını dünyaya hakim kıldığını belirten Başoğlu, "Bu sadece iki devletin zaferi değil, tüm Türk devletlerinin manevi desteğini aldığımız bir zaferdir. Karabağ Zaferi'nden sonra artık uyuyan dev uyandı. Zaferden sonra Türk Konseyi, Türk Devletleri Teşkilatı haline geldi. Bu birlik ve beraberlik, bizi daha güçlü kılacaktır." dedi.

OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu da 21. yüzyılda zorbalıkla bir ülkenin, bir milletin topraklarının işgal edilemeyeceğini vurguladı.

Etkinlikte Karabağ ve Şuşa'da şehit olanların fotoğrafları sergilendi, öğrenciler tarafından hazırlanan müzik ve şiir dinletisi sunuldu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.