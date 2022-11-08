SAMDOB sanatçıları öğrencilere bale ve operayı tanıtıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) sanatçıları, "Opera Atölyesi" adıyla başlattıkları eğitim etkinliğinde, ilçeler ve kırsal mahallelerdeki okullara giderek öğrencilere opera ile baleyi tanıtıyor.

SAMDOB sanatçılarından Berkcan Benic ile görevlilerinden Canan Bayraktar, Bafra ilçesinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere opera ile bale eğitimi ve çalışmalarını anlatan Benic, herkesin içinde mutlaka bir sanatçı yönün bulunduğunu belirtti.



Öğrencilerin katılımının fazla olduğu etkinlikte Benic, AA muhabirine, öğrencilere opera ile baleyi anlatmayı, onları sanata teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

"Opera Atölyesi" etkinliğinde çocukların çoğunluğunun sanata yatkınlığını keşfettiklerini vurgulayan Benic, şöyle konuştu:



"Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere sanat ve baleyi anlatıyoruz. Opera, bale ve müzik eğitimine küçük yaşlarda başlanması önemli ancak hiçbir zaman geç kalınmış sayılmaz. Özellikle ilçelere giderek buradaki okullarda öğrenim gören çocuklara ulaşmak istiyoruz. Erken yaşta sanatı ve sanatçıyı tanımaları, değer vermelerini önemsiyoruz. İleride buradaki öğrenciler de sanatın bir dalı ile uğraşan bir sanatçı olabilir."





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