OMÜ'de lösemi tedavisi gören çocukların yaptığı resimler sergilendi

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SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla resim sergisi düzenlendi.

Hastanede lösemi tedavisi gören çocuklar tarafından yapılan resimlerin yer aldığı "Sevgi iyileştirir" sergisinin açılışına katılan Başhekim Prof. Dr. Fatih Özkan, eğlenme ve hayatlarını doyasıya yaşama çağındaki çocukların hastalığının kendilerini de çok üzdüğünü söyledi.

Her yıl 3 bin 500 çocuğun löseminin pençesine düştüğüne dikkati çeken Özkan, hastanede tedavi gören çocukların iyileşmesi ve sağlıklarına kavuşmaları için büyük özen gösterdiklerini belirtti.

OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Albayrak ise lösemi tedavisinde başarı oranlarının oldukça yüksek olduğuna işaret etti.

Lösemi tedavisinde hastane olarak yüzde 90'lara varan başarı oranları bulunduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Lösemi, lenfoma tedavi sürecinde hastalarımızın farklı hobilerle de ilgilenmelerini istiyoruz. Müzikle, resimle, yapabilecekleri düzeyde sporla ilgilenmelerini tavsiye ediyoruz. Bir an evvel eğitim hayatlarına dönmeleri en büyük arzumuz. Eğitim hayatı, ileride onlar için meslek sahibi olmaları için de değerli. Bir de hastalıklarını unutup hedeflerine kitlenmelerini önemsiyoruz. İşte bunlar da hasta çocuklarımızın tedavi süresince yaptıkları resimler. Çoğu çok umut dolu, renkli, güzel resimler. Onların umudunu hiçbir zaman kaybetmelerini istemiyoruz. Her fırsatta onlara moral vermek istiyoruz."



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