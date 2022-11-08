Samsun'da 9 bin 920 makaron ele geçirildi

Husilerden silah deposuna saldırı: Ölü ve yaralılar var

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 9 bin 920 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kargo ile kaçak sigara ve tütün gönderileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.



A.Ö'ye geldiği tespit edilen kargo kolisinde ve zanlının iş yeri ile evinde yapılan aramada toplam 9 bin 920 doldurulmuş makaron, 4,5 kilogram kıyılmış tütün ile bandrolsüz 2 şişe içki ele geçirildi.



Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.





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