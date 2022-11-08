Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Kavak Devlet Hastanesi'nde organ bağışı standı oluşturuldu.

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Birol Binbir ve hastane müdürü Uğur Barış, organ bağışı standını ziyaret etti.

Binbir, tedavisi yalnızca organ ve doku nakliyle mümkün olan hastalıkların dünya genelindeki gibi Türkiye'de de önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'de böbrek, deri, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve incebağırsak, kemik, kemik iliği, kornea ve kalp kapağı nakilleri yapılabildiğini anlatan Binbir, "Her gün 10 vatandaşımız organ nakli olmadığı için hayatını kaybederken, 60 bin vatandaşımız da organ nakliyle hayata tutunmayı beklemektedir. Bizler ve görevli hemşirelerimiz standımızda organ nakli ve organ naklinin önemini anlatarak broşür dağıtıyoruz." dedi.

Vatandaşların organ naklinin dinen sakıncası olup olmadığını çok sorduğunu anlatan Binbir, "Diyanet İşleri Başkanlığının organ naklinde dinen bir sakınca olmadığına dair verdiği fetvalar vardır. Bir organ bağışı bir hayat kurtarır. Bu bilinçle hareket edip organ bağışı konusunda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

- Kaymakam Atar, Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde incelemelerde bulundu

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde derslere girerek öğrencilerle bir süre ders dinleyen Kaymakam Faruk Atar, okul idaresi ve öğretmenlerle de görüştü.

Ders sonunda öğrencilerle sohbet eden Atar, "Hayatta başarılı olmak istiyorsanız planlı olarak çok okumalı ve okuduğunu iyi anlayan öğrenciler olarak eğitim hayatınıza devam etmelisiniz. Kitap okumayan ve onlarla dost olmayanlar, kendilerine yön vermede zorlanır. Kitap okumak, insana bilgi zenginliği, geniş kelime haznesi, engin bakış açısı ve gelişmiş bir düşünce ufku temin eder." dedi.

Atar'a ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de eşlik etti.





- Havza'da jandarmadan trafik eğitimi

Havza'da Jandarma Trafik Timi tarafından öğrencilere eğitim verildi.

Ilıca İlkokulu ve Ortaokulu çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen eğitimde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timi personeli tarafından öğrencilere slayt eşliğinde trafik eğitimi verildi.

Eğitimde trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, öğrencilerin okul ve yaya geçitlerinde uyması gereken kurallar, okul taşıtında uyulması gereken kurallar, servis araçlarına inme binme kuralları, emniyet kemerinin kullanımı ve takılmasının önemi gibi konularda bilgi aktarıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.





- Havza'da anaokulu öğrencilerine Türk Kızılayın tanıtımı yapıldı

Türk Kızılay Havza İlçe Temsilciği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında İlk Kıvılcım Anaokulu öğrencilerine Türk Kızılayın tanıtımı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ve Genç Kızılay İlçe Başkanlığı üyeleri tarafından öğrencilere, Kızılay nedir, yardımları gibi konularda bilgi verildi, hazırlanan animasyon filmi izlendi.

Daha sonra okul bünyesinde öğrenci velilerinin katkısıyla Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen yardım kampanyasında toplanan gıda yardımları, okul müdürü Galip Seven tarafından Koordinatörü Çörekçioğlu'na teslim edildi.





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